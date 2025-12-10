CAS di Rosolini, il gestore scrive alla Prefettura: “Silenzio e penalità illegittime”

Attraverso una lettera aperta indirizzata al Prefetto di Siracusa, il gestore del Centro di Accoglienza di Rosolini, Alessandro Frasca, denuncia una serie di presunte irregolarità amministrative e criticità nella gestione dei rapporti tra la sua società e la Prefettura. La missiva solleva questioni che – secondo lo stesso Frasca – riguarderebbero non solo la propria attività imprenditoriale, ma anche l’interesse pubblico.

Frasca afferma di aver tentato più volte un dialogo istituzionale tramite comunicazioni formali e PEC, senza tuttavia ricevere riscontri adeguati. «Non ho ottenuto altro che un muro», scrive nel documento, denunciando un “silenzio istituzionale” che definisce «incomprensibile».

Tra le principali criticità segnalate, Frasca riporta la presunta mancata applicazione delle direttive contenute in un provvedimento del Prefetto datato gennaio 2025, relativo all’indizione di una gara europea sopra soglia. Secondo il gestore, tale procedura non sarebbe stata rispettata.

Riferisce inoltre che l’aggiudicazione del servizio al Porto di Augusta, formalizzata il 12 ottobre 2025, sarebbe avvenuta con mesi di ritardo, nonostante solleciti e diffide. Un altro punto sollevato riguarda una visita ispettiva avvenuta all’alba presso il suo centro, che Frasca considera «priva di formale autorizzazione». L’ispezione – specifica – avrebbe comunque confermato la regolarità delle presenze.

Il gestore lamenta poi l’arrivo, il 22 luglio 2025, di cinque penali riferite ai mesi da novembre 2024 a marzo 2025, che giudica «illegittime e tardive», poiché notificate a distanza di oltre sette mesi. Contestazioni ulteriori sarebbero arrivate anche per i mesi successivi, con penalità «via via maggiorate».

Frasca sottolinea come la sua società vanti crediti per circa 2 milioni di euro relativi ai servizi resi dal novembre 2024 e riferisce che, nonostante i dipendenti siano stati finora regolarmente retribuiti, la situazione avrebbe generato forte preoccupazione tra il personale.

L’1 dicembre, i lavoratori del centro hanno organizzato un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere chiarimenti. Secondo quanto riportato nella lettera, l’iniziativa non avrebbe ricevuto riscontro da parte dell’ente.

Frasca contesta anche l’equità delle rette riconosciute ai diversi centri di accoglienza del territorio. A suo dire, «la struttura da lui gestita opererebbe con una retta giornaliera di 30,16 euro a ospite, mentre altri centri – come l’Hotel Siracusa – comporterebbero costi sensibilmente più elevati a causa dell’inclusione dell’affitto e delle utenze a carico dell’amministrazione».