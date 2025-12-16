Cas di Rosolini, la Prefettura revoca il rapporto di collaborazione

Nuova puntata sulla questione, a distanza ma non troppo, tra la Frasca Alessandro Sas, società che gestisce il Centro accoglienza straordinaria di Rosolini e la Prefettura di Siracusa: dopo le proteste dinnanzi alla sede della Prefettura, l’esposto in Procura, le missive e le diffide sui ritardi nei pagamenti, adesso è arrivata la revoca del rapporto di collaborazione. L’interruzione è stata notificata ieri dalla Prefettura di Siracusa. Secondo quanto riferito dal legale, la Frasca Alessandro Sas avrebbe contestato lo svolgimento dei servizi che, di contro, invece si sarebbero svolti in “maniera limpida e regolare”.

Questo vuol dire che per i circa 110 ospiti del Cas di Rosolini sarà predisposto un trasferimento in un’altra struttura e che la società che lo gestisce e i suoi dipendenti si ritroveranno a fare i conti con un’amara sorpresa in vista del Natale.

La risoluzione del contratto sarà impugnata dalla società, ha già anticipato l’avvocato Giorgio Spatola.

La vicenda è esplosa in queste ultime settimane: il titolare della società lamentava ritardi nei pagamenti e più volte si era rivolto alla Prefettura, con tanto di Pec, proteste e diffide. La cifra, così come scritto nelle lettere inviateaalla Prefettura, si attesta intorno ai 2 milioni di euro, di cui circa 550mila euro già accertati e decurtati di alcune penali e riferibili fino a metà aprile 2025. Il titolare della Frasca ha anche contestato l’ultimo bando predisposto dalla prefettura sui centri di accoglienza, segno che il livello di tensione è ormai altissimo.