Cronaca · polizia di stato

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Augusta davano esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di due persone accusate di sfruttamento della prostituzione a conclusione di un’articolata attività di indagine avviata nel 2025 dal Commissariato sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa.

L’indagine metteva in luce che all’interno della sede operativa di un’associazione nel territorio di Augusta, apparentemente operante nel settore della promozione sociale, del volontariato, dell’istruzione, del turismo sociale e della riabilitazione a favore di persone svantaggiate o anziane, era di fatto gestita una casa di tolleranza e luogo di prostituzione di diverse donne che erano prima reclutate e poi remunerate dopo avere consumato rapporti sessuali con i clienti.

Gli incontri dentro il club, che si svolgevano soprattutto nelle fasce orarie serali dei giorni di fine settimana, erano pubblicizzati mediante annunci on line, gruppi di chat e i clienti erano adescati telefonicamente attraverso un sistema di prenotazioni e un tariffario prestabilito con divisione dei proventi derivanti dalla mercificazione del corpo delle donne che si prostituivano dietro pagamento di un biglietto di ingresso di importo compreso tra i 70 e i 120 euro.

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Contemporaneamente era data esecuzione al sequestro preventivo del locale ove si svolgevano le attività di sfruttamento della prostituzione che, pertanto, era chiuso. In attesa di giudizio definitivo, per tutti gli indagati trova applicazione il principio di presunzione di innocenza.