Casa e affitti a Siracusa, Fratelli d’Italia: “Approvato un atto concreto per sostenere la locazione stabile e i canoni accessibili”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione, avvenuta ieri in Consiglio comunale, dell’atto di indirizzo sul sostegno alla locazione abitativa stabile e a canoni sostenibili.

“Si tratta di un atto concreto che affronta una delle emergenze sociali più avvertite anche nella città di Siracusa: la crescente difficoltà, per famiglie, giovani coppie, lavoratori e cittadini residenti, nel reperire immobili destinati ad abitazione principale a canoni sostenibili”, dichiarano Paolo Cavallaro e Paolo Romano del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

L’atto approvato impegna il sindaco e la Giunta ad avviare una ricognizione del mercato abitativo cittadino, con particolare riferimento agli immobili destinati alla locazione stabile, agli immobili sfitti o inutilizzati, all’andamento dei canoni e alle aree maggiormente interessate da tensione abitativa.

L’atto prevede inoltre la verifica di misure IMU di favore per gli immobili concessi in locazione stabile, soprattutto a canone concordato e con contratti di medio-lungo periodo, la promozione degli accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, nonché iniziative informative rivolte ai cittadini.

“Tra i punti qualificanti dell’atto figurano anche la valutazione dell’istituzione di uno “Sportello comunale per l’abitare” o di una Agenzia sociale per la locazione, finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, fornire assistenza informativa e accompagnare i proprietari nell’accesso agli strumenti agevolativi previsti dalla normativa vigente. – spiegano – Particolarmente importante anche la richiesta di verificare la fattibilità di un fondo comunale di garanzia o di altri strumenti di sostegno a tutela dei proprietari che scelgano di destinare immobili alla locazione abitativa stabile a canoni sostenibili, così da contenere anche il rischio di morosità.

L’atto approvato punta inoltre a incentivare il recupero e la ristrutturazione degli immobili oggi sfitti o inutilizzati, subordinando ove possibile i benefici alla successiva destinazione degli immobili alla locazione stabile per un congruo periodo”.

Fratelli d’Italia auspica adesso che gli uffici comunali e l’Amministrazione diano concreta e tempestiva attuazione all’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale, predisponendo entro i termini previsti, di quattro mesi, la relazione tecnica sulle misure attuabili, sugli effetti economici e sociali e sulle eventuali proposte regolamentari e fiscali.

“L’iniziativa approvata si inserisce pienamente nel solco del Piano Casa promosso dal Governo guidato da Giorgia Meloni, che punta ad aumentare l’offerta di alloggi a prezzi sostenibili attraverso una collaborazione tra pubblico e privato. -continuano i due – Come dichiarato dalla Presidente Meloni, nell’intervista rilasciata ieri ad un nota rivista nazionale, l’obiettivo minimo del Piano Casa nazionale è quello di rendere disponibili 100 mila alloggi in dieci anni, attraverso il recupero di immobili pubblici oggi inutilizzabili e il coinvolgimento degli investimenti privati, creando un sistema capace di generare sviluppo, lavoro e risposte concrete ai cittadini.

Anche i Comuni devono fare la propria parte. Siracusa non può restare indifferente davanti alla progressiva riduzione degli immobili destinati alla residenza stabile e alla difficoltà crescente di molte famiglie nel trovare abitazioni accessibili”.

“Per questa ragione riteniamo fondamentale sostenere il canone concordato, incentivare la locazione stabile, aiutare i proprietari che mettono a disposizione immobili a canoni sostenibili e favorire il recupero degli immobili oggi inutilizzati, rafforzando il diritto all’abitare e la coesione sociale della città”, concludono Cavallaro e Romano