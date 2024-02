Casa Sanremo, Angela Nobile trionfa al Vertical Music Festival insieme con Barbara Catera

“Oggi ce ne andiamo contente e con la Sicilia nel cuore più che mai. Primo posto nella sezione inediti con Zagara miele e sale, terzo posto nella sezione editi con Fidati di te, che parla dei disturbi alimentari”

Così Angela Nobile annuncia, insieme con Barbara Catera, sui canali social il suo trionfo a CasaSanremo 2024 nel Vertical Music Fest.

Vertical Music Festival è l’evento dedicato ai video musicali realizzati in formato verticale, la cui finale ha trovato spazio a Casa Sanremo nei giorni in cui al Teatro Ariston sono in corso le iniziative legate al Festival della Canzone Italiana.