Case allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica, denunciati in 3 a Solarino

A Solarino, in via Solferino, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio di controllo effettuato con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato tre persone per furto di energia elettrica.
I soggetti denunciati, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sono risultati avere nelle proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica.
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