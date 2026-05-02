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in via Solferino

Case allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica, denunciati in 3 a Solarino

I controlli con il supporto del personale Enel

I controlli con il supporto del personale Enel

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A Solarino, in via Solferino, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio di controllo effettuato con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato tre persone per furto di energia elettrica.

I soggetti denunciati, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sono risultati avere nelle proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica.


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