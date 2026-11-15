Case, Ortigia tra le zone che corrono di più in Italia: prezzi saliti del 27,3% in un anno

Attualità · lo studio

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Ortigia è tra le zone d’Italia dove i prezzi delle case sono saliti di più nell’ultimo anno. Il centro storico di Siracusa registra un aumento del 27,3% ed è terzo tra tutte le zone dei 107 capoluoghi italiani. Lo rileva il nuovo Osservatorio del Centro studi Gromia, basato sulle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate relative al primo semestre del 2026.

Davanti a Ortigia ci sono solo Marina di Ragusa, che con il +36,4% è la zona che cresce di più in Italia, e Masnago, a Varese (+27,7%). Al quarto posto c’è Sant’Ambrogio, sempre a Varese (+26,3%).

Il Sud corre nelle zone turistiche

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Secondo il report, al Sud a correre sono soprattutto le zone turistiche e i centri storici più frequentati. Oltre a Marina di Ragusa e a Ortigia, nella lista c’è anche il centro di Taormina (+19,5%).

Non mancano però contrasti forti dentro la stessa città. A Ragusa, accanto alla zona che cresce di più in Italia, c’è il centro storico, che perde il 22,8%: è uno dei cali più forti del Paese. Caltanissetta è invece il capoluogo con le quotazioni più basse d’Italia, con una media di 590 euro al metro quadro.

Tra le grandi città siciliane, a Palermo i prezzi salgono del 2% in un anno, mentre a Catania scendono dell’1,4%. È però Catania a rendere di più a chi compra casa per affittarla: il 4,5% lordo, contro il 4% di Palermo. Entrambe restano sotto la mediana nazionale del 5,3%.





Il quadro nazionale

Nei 107 capoluoghi i prezzi sono saliti in media dell’1,5% in un anno. La città che cresce di più è Trieste (+16,7%), seguita da Varese (+14%) e Lecco (+12,6%).

La zona più cara d’Italia è il nucleo antico di Portofino, con 13.450 euro al metro quadro: una casa di 100 metri quadri vale in media 1.345.000 euro. Seguono Cortina d’Ampezzo, nella zona di via Roma e corso Italia, e Brera a Milano. All’estremo opposto c’è la Città vecchia di Taranto, la zona più economica tra quelle dei capoluoghi, con 310 euro al metro quadro.





“Parlare di un prezzo medio della casa in Italia ha sempre meno senso”, dichiara Fabio Salvo, amministratore delegato di Gromia. “Le zone più care sono nei luoghi delle vacanze, le città che crescono di più non sono le più grandi e i rendimenti migliori si trovano nei capoluoghi più piccoli. Chi compra o vende deve ragionare zona per zona”.