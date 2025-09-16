Case Popolari a Floridia. Carianni: “Buon lavoro ad Alessia Scorpo, serve un incontro per valutare gli interventi sulle strutture floridiane”

“Auguro buon lavoro ad Alessia Scorpo, floridiana nominata al vertice dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, e colgo l’occasione per chiedere un incontro per fare il punto sulla salute delle strutture nel territorio floridiano”. A dichiararlo è Marco Carianni, sindaco di Floridia, in relazione alle nuove nomine regionali che hanno visto Alessia Scorpo alla guida dell’Iacp e all’importanza che l’istituto riveste oggi nella provincia siracusana e nei singoli territori.

“Mi auguro di poter instaurare un rapporto di profonda collaborazione con Scorpo, nell’interesse esclusivo dei cittadini floridiani che vivono nelle strutture di proprietà dell’ente che lei rappresenta – sottolinea Carianni –. I cittadini che vivono negli alloggi dell’Iacp ci hanno spesso segnalato le criticità che riguardano le strutture e rappresentato i disagi che vivono quotidianamente. In collaborazione con l’Istituto, siamo riusciti a dar seguito alle loro istanze e a migliorare la qualità della vita di chi abita in quelle aree. Come amministrazione abbiamo altresì realizzato delle opere nei pressi dei condomini, come la piazza che sorgerà a fianco delle Case Popolari in via Giuseppe Fava e che sarà a disposizione delle decine di famiglie che vivono nella zona”.

Il sindaco di Floridia aggiunge: “Quanto è stato fatto rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Per questo chiedo ufficialmente un incontro con la neo-presidente Alessia Scorpo per stabilire le priorità di intervento dell’Istituto anche in base alle esigenze dei cittadini. Le strutture di proprietà dell’Iacp ospitano famiglie, bambini e anziani che per noi sono da sempre una priorità nell’idea di sviluppo della città che stiamo portando avanti”.