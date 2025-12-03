Case popolari a Siracusa: il 41% è occupato abusivamente, 6,3 milioni di euro mai riscossi

Il 41% degli immobili Erp sono occupati abusivamente e dal 2020 al 2024 sono state iscritte a ruolo somme non pagate per oltre 6 milioni e 300 mila euro. Questa la sintesi della risposta dell’interrogazione presentata dal gruppo di FdI in Consiglio comunale sui canoni di concessione degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale popolare.

“Una somma enorme che stride fortemente con le giuste rivendicazioni dei cittadini in ordine allo stato manutentivo delle case popolari – dice Paolo Cavallaro -. Cosa intende fare l’Amministrazione comunale? C’è un problema sociale enorme. A fronte del 41% di case popolari occupate abusivamente, ci sono migliaia di cittadini indigenti e non che cercano case in affitto e non le trovano se non a fronte di canoni insostenibili. Presenteremo in commissione consiliare un ordine del giorno per verificare la possibilità, prevista dalla legge 431/1998, di intervenire con agevolazioni al fine di ampliare l’offerta di proposte locative ai cittadini. Intanto, vogliamo essere realisti, siamo certi che recupereremo pochissimo dei 6 milioni di canoni non riscossi, con grave danno all’erario, che poteva essere evitato attraverso una gestione accorta del patrimonio comunale”.