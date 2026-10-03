Case popolari e locali nel mirino dei controlli: sei denunce e sanzioni nel siracusano

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A seguito di quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha ribadito la necessità di una costante azione di prevenzione e di contrasto ad ogni comportamento improntato all’illegalità, il Questore Aldo Fusco ha pianificato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto impatto” nei comuni di Pachino e Rosolini al fine di dare concrete risposte alla sempre maggiore richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze di polizia.

Nel pomeriggio di ieri, le pattuglie della Polizia di Stato (composte da personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Pachino e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania), dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, dirette dal Dirigente del Commissariato di Pachino, Dr. Giuseppe Arena, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 140 persone e controllati 83 mezzi. 2 sono state le sanzioni amministrative, ed 1 veicolo è stato sequestrato.

Nell’ambito di detti servizi, sono stati altresì controllati 4 locali pubblici: il titolare di uno di questi è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica; il titolare di un altro locale è stato sanzionato amministrativamente per una somma pari a 2500 euro per irregolarità amministrative; in un terzo locale è stata elevata una sanzione di 1423 euro per un lavoratore non in regola e, infine, nel quarto locale è stata elevata una sanzione pari a 1000 euro per carenze igienico sanitarie.

Nel corso dei controlli, le unità cinofile hanno rinvenuto un involucro contenente 1,6 grammi di hashish abbandonato nei pressi del bancone di un bar.

Inoltre, personale della Capitaneria di Porto ha controllato 3 pescherie, elevando sanzioni amministrative pari a 4000 euro.

Nel medesimo contesto operativo sono stati effettuati dei controlli nelle case popolari dove sono stati rilevati due allacci abusivi alla rete elettrica e 6 persone sono state denunciate per il reato di occupazione abusiva.