Case popolari: fondi per la riqualificazione. Cannata: “interventi concreti”

Attualità · 596 alloggi

Sono 596 gli alloggi popolari della provincia di Siracusa ammessi al contributo previsto dalla Misura M7-I.17 del PNRR–REPowerEU, dedicata all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica. Il finanziamento riguarda i primi tre lotti, già aggiudicati dallo Iacp di Siracusa, e consentirà di realizzare importanti interventi di riqualificazione, tra cui la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei cappotti termici e altre opere finalizzate a migliorare l’efficienza e il comfort degli edifici. “È un risultato importante per la nostra provincia e, soprattutto, per centinaia di famiglie – dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera –. Riqualificare le case popolari significa rendere le abitazioni più moderne, efficienti e confortevoli, ma anche restituire attenzione e dignità alle persone che vi abitano”.

Gli interventi di efficientamento energetico permetteranno di migliorare le prestazioni degli edifici e di offrire alle famiglie abitazioni più confortevoli e maggiormente adeguate alle loro esigenze. La misura, finanziata nell’ambito del PNRR–REPowerEU, è stata resa concreta e operativa dal Governo Meloni attraverso la disciplina nazionale introdotta con la Legge di Bilancio 2025 e il successivo decreto interministeriale, individuando il GSE quale soggetto attuatore. A livello nazionale sono stati mobilitati circa 1,581 miliardi di euro per riqualificare 1.981 edifici, coinvolgendo 311 Comuni e 33 province.

“Il Governo Meloni ha trasformato le risorse europee in uno strumento concreto e di grande valore sociale – prosegue Cannata –. Non parliamo di interventi astratti, ma di lavori che entreranno nella vita quotidiana delle famiglie: nuovi infissi, cappotti termici ed edifici riqualificati. È questa la politica che vogliamo portare avanti: attenzione alle persone, presenza sul territorio e risultati tangibili”. Cannata ha seguito l’evoluzione della misura fin dalla sua introduzione con la Legge di Bilancio 2025 e nei successivi passaggi attuativi, mantenendo costante l’attenzione sulle opportunità destinate alla provincia di Siracusa. Il programma provinciale predisposto dallo IACP è articolato complessivamente in cinque lotti, tutti già aggiudicati. Oltre ai primi tre ammessi al contributo, gli altri due riguardano ulteriori 478 alloggi e sono attualmente in attesa di copertura finanziaria.

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Anche su questo passaggio è già stata avviata l’interlocuzione con il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che nei giorni scorsi ha presentato i risultati nazionali della misura e prospettato la possibilità di verificare il reperimento di ulteriori risorse per ampliare la platea dei beneficiari. “Andiamo avanti con determinazione per trasformare le risorse ottenute in cantieri e interventi concreti e per cogliere ogni ulteriore opportunità – conclude Cannata –. Il nostro impegno è sostenere i cittadini, migliorare la qualità e la vivibilità delle case popolari e garantire condizioni abitative più dignitose alle famiglie della nostra provincia”.