Case popolari. Romano (FdI): “a Siracusa 299 alloggi cambiano volto”. Ecco dove

Politica · PNRR–REPowerEU

Sono 299 gli alloggi popolari della città di Siracusa interessati dal programma di efficientamento e riqualificazione finanziato attraverso la Misura M7-I.17 del PNRR–REPowerEU.

Gli interventi riguarderanno numerosi edifici dello IACP situati, tra le altre zone, in via Cassia, via Algeri, via Italia, via Cannizzo, via Immordini, viale Panagia, viale dei Comuni, via Lazio, via Santi Amato, via Re Ierone e Riviera Dionisio il Grande.

I due lotti destinati alla città di Siracusa, rispettivamente di 166 e 133 alloggi, sono già stati aggiudicati e ammessi al contributo. Saranno realizzati nuovi infissi, cappotti termici e ulteriori interventi destinati a migliorare l’efficienza, il comfort e la qualità complessiva degli edifici.

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“È una risposta concreta alle esigenze di centinaia di famiglie siracusane – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale Paolo Romano –. Riqualificare le case popolari significa migliorare la vivibilità degli alloggi e garantire ai cittadini condizioni abitative più moderne, confortevoli e dignitose”.

Romano sottolinea il lavoro politico e parlamentare seguito dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, fin dall’introduzione della misura con la Legge di Bilancio 2025 e durante i successivi passaggi attuativi: “ringrazio l’onorevole Luca Cannata per avere seguito con attenzione e determinazione questo percorso e per avere mantenuto alta l’attenzione sulla città di Siracusa. Il suo costante raccordo con il Governo nazionale e con il ministro Tommaso Foti ha contribuito a far arrivare sul nostro territorio un’opportunità di grande valore sociale”.

Il coordinatore cittadino esprime inoltre apprezzamento al Governo Meloni, al ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti e allo IACP di Siracusa per la predisposizione dei progetti e lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione. “Queste risorse dovranno adesso tradursi in cantieri e interventi concreti – conclude Romano –. Come gruppo cittadino di Fratelli d’Italia continueremo a lavorare accanto all’onorevole Cannata e a seguire ogni passaggio, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e migliorare la qualità e la vivibilità delle case popolari della nostra città”.