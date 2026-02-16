Caso farmacie a Siracusa. Scimonelli attacca il “silenzio” degli uffici: “inerzia che espone l’Ente a responsabilità amministrative”

Ormai giunti a febbraio, il tema della revisione della Pianta Organica delle Farmacie continua a far discutere. Non solo per le scelte tecniche, ma per quello che viene definito un preoccupante stallo comunicativo. Il consigliere comunale di Insieme, Ivan Scimonelli, ha sollevato nuovamente la questione, segnalando quella che appare come una totale assenza e un silenzio degli uffici, puntando il dito in particolare contro la dirigenza del settore.

“Non si può procedere per meri atti burocratici di rifiuto dei pareri di Asp e Ordine senza un tavolo tecnico – la denuncia del consigliere comunale Ivan Scimonelli-. Il rischio, segnalato anche nei documenti amministrativi, è quello di un’ulteriore inerzia che esporrebbe l’Ente a responsabilità amministrative e a un servizio non ottimale per i cittadini”. Al centro della critica c’è l’interesse della politica nel dare risposte concrete a un territorio che attende da tempo una programmazione equa e funzionale del servizio farmaceutico.

Il consigliere sottolinea come, nonostante la complessità del tema, sia mancato un vero contraddittorio o un tavolo tecnico di confronto basato su dati e norme precise. Il dirigente del Servizio di Pianificazione Urbanistica ha recentemente formulato controdeduzioni e pareri contrari rispetto alle osservazioni dell’Asp 8 e dell’Ordine dei Farmacisti di Siracusa. In particolare, gli uffici tecnici hanno ritenuto di non accogliere le critiche mosse dai due enti in merito alla riperimetrazione della sede 36 (zona Epipoli) e alla classificazione delle farmacie rurali in località Belvedere.

Secondo la dirigenza, l’individuazione degli ambiti territoriali rimane una prerogativa dell’Amministrazione comunale per meglio servire la popolazione. Tuttavia, il consigliere Scimonelli lamenta che tale posizione sia stata assunta senza permettere un confronto diretto tra le parti. La politica, tramite una mozione approvata dal Consiglio Comunale il 22 ottobre 2025, aveva già espresso la necessità di tutelare l’equa distribuzione del servizio.

Nonostante gli atti di indirizzo del sindaco e le direttive del Direttore Generale per accelerare l’iter e scongiurare l’intervento di un commissario ad acta regionale, il dialogo sembra essersi interrotto tra le mura degli uffici tecnici.