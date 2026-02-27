Caso Farmacie e Siracusa (Libero consorzio di Ragusa). Scimonelli al segretario generale: “atto anomalo, errori e inerzia. Si controlli”

“Città di Siracusa (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)”. Questo quanto è scritto nell’intestazione della deliberazione 1 adottata il 26 febbraio scorso dal commissario ad acta Giovanni Cocco in merito alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie 2022. Un errore definito “macroscopico” dal consigliere comunale Ivan Scimonelli che ritiene non possa essere liquidato come semplice refuso. Per questo ha inviato una lettera al segretario generale del Comune di Siracusa chiedendo una verifica tecnica e giuridica immediata sulla procedura relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie.

Nella nota, Scimonelli collega esplicitamente le criticità dell’atto commissariale alle perplessità già contenute in un esposto presentato in Procura nel novembre 2025, parlando di “inerzia”, “anomalia decisionale” e di elementi che “alimentano il sospetto” di una riproposizione del cosiddetto “modello Vittoria”.

Scimonelli evidenzia innanzitutto il profilo dell’inerzia: secondo quanto scritto, il commissario avrebbe proceduto nonostante una mozione unanime del Consiglio comunale (22 ottobre 2025) e i pareri negativi di ASP e Ordine dei Farmacisti, oltre a rilievi sulla trasparenza del procedimento.

Poi l’elemento che, per il consigliere, rende il caso ancora più delicato: l’atto recherebbe un’intestazione errata. È proprio questo dettaglio, scrive Scimonelli, ad alimentare il sospetto di una riproduzione meccanica di una procedura già vista altrove: l’intestazione ragusana richiamerebbe infatti Vittoria, Comune del Libero Consorzio di Ragusa, dove lo stesso commissario avrebbe gestito un procedimento analogo. Nella lettera si parla di “simmetria e sincronicità” tra i due percorsi amministrativi e del coinvolgimento di “medesimi soggetti professionali”. Profili che – secondo il consigliere – meritano un controllo specifico.

Tra le richieste avanzate: la rettifica in autotutela dell’atto, la valutazione della legittimità complessiva del provvedimento e la verifica di eventuali incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali, legati alla “sincronicità” degli atti.