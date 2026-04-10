Caso Giuliana a Siracusa. La figlia: “non ho mai smesso di credere nella giustizia”. L’avvocato Cotzìa: “finalmente un processo”

Svolta significativa segna il caso della morte di Calogero Giuliana, la guardia giurata deceduta ad Augusta il 3 marzo 2017. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Generale di Catania, ordinando invece la formulazione dell’imputazione nei confronti di Pierpaolo Vasques per il reato di omicidio volontario.

“Da quel maledetto 4 marzo 2017 sono trascorsi 3.325 giorni, in ognuno dei quali non ho mai smesso di credere nella Giustizia, anche quando tutto sembrava andare storto e quando tutti i pubblici ministeri che si sono occupati della vicenda la pensavano diversamente da noi – dichiara Alessia Giuliana, figlia di Massimo Calogero Giuliana -. Dopo più di nove anni, quella Giustizia a cui ho guardato sempre con fiducia sta iniziando a dare i suoi frutti. Finalmente verrà celebrato un processo per accertare se l’unica persona in compagnia di mio padre al momento del suo omicidio ne sia stato il responsabile. In tutto questo tempo, non gli abbiamo mai puntato il dito contro. Volevamo solo la celebrazione di un processo e, grazie alla tenacia del nostro difensore, lo abbiamo ottenuto. Un ringraziamento particolare va, pertanto, all’avvocato Alessandro Cotzia, che ci ha supportati fin dal primissimo momento, che si è battuto in tutte le sedi giudiziarie per far valere le nostre ragioni e che ha lottato da solo contro tutto e tutti”.

Nonostante la Procura Generale ritenesse gli elementi insufficienti per sostenere un’accusa di omicidio, il Gip ha concluso che il quadro indiziario è invece adeguato per un processo e che Vasques non può essere considerato un semplice testimone reticente o un favoreggiatore. Il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione entro 10 giorni, contestando a Vasques l’omicidio volontario in concorso.

“La famiglia Giuliana – commenta l’avvocato Cotzìa – in questi anni molto duri, si è totalmente affidata a me e, dunque, sono felice di avere ripagato la loro fiducia. Mi è dispiaciuto molto il contrasto creatosi, sulla vicenda, con tre diversi Procuratori della Repubblica, la cui soggettiva visione degli eventi ha, purtroppo, fatto trascorrere molti anni. Tuttavia, sapevo bene che l’ultima parola sarebbe sempre spettata al GIP, che stavolta ha, finalmente, condiviso le nostre argomentazioni ed accolto la nostra richiesta principale”.