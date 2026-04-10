Svolta nel caso della morte di Calogero Giuliana, la guardia giurata deceduta ad Augusta il 3 marzo 2017. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura generale di Catania e ha ordinato la formulazione dell’imputazione nei confronti di Pierpaolo Vasques per il reato di omicidio volontario in concorso.

Il provvedimento depositato segna un passaggio decisivo in una vicenda giudiziaria rimasta a lungo sospesa tra ricostruzioni contrastanti. Per anni l’ipotesi prevalente era stata quella di un tragico incidente, legato a un colpo partito accidentalmente dall’arma di ordinanza della stessa vittima. Secondo il gip, però, le indagini hanno ormai consentito di escludere con certezza questa versione, ritenendo invece che Giuliana sia stato ucciso da terze persone con un gesto volontario. Alla base del delitto vi sarebbe il contesto dei furti organizzati di carburante all’interno delle raffinerie di Priolo e Augusta, il filone noto come Black Gold. Giuliana sarebbe stato eliminato per impedirgli di riconoscere gli autori di quei traffici illeciti. Il giudice individua in Pierpaolo Vasques la figura centrale del quadro indiziario, evidenziando come fosse l’unica persona certamente presente al momento dell’omicidio. L’ordinanza mette in rilievo una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con il semplice ruolo di testimone o favoreggiatore e secondo il gip tale condotta non sarebbe compatibile con una semplice reticenza successiva ai fatti, ma indicherebbe un’adesione consapevole al delitto.

Il provvedimento contesta inoltre la ricostruzione fornita da Vasques e, pur a fronte della valutazione della Procura generale, che riteneva non sufficienti gli elementi raccolti per sostenere l’accusa di omicidio, il gip ha concluso che il quadro indiziario sia invece adeguato per l’apertura di un processo. Nella lettura del giudice, Vasques non sarebbe un semplice soggetto che ha taciuto o aiutato altri dopo il fatto, ma un autore o comunque un compartecipe consapevole dell’eliminazione di Giuliana, avendo agito in modo da rafforzare il proposito delittuoso di altri esecutori ancora ignoti. Per queste ragioni, il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione entro dieci giorni, contestando a Vasques il reato previsto dagli articoli 110 e 575 del codice penale, cioè omicidio volontario in concorso.

La decisione rappresenta un punto di svolta drammatico e rilevante nella lunga ricerca della verità sulla morte della guardia giurata e riapre con forza una vicenda che la famiglia Giuliana, rappresentata dall’avvocato Alessandro Cotzìa, non ha mai smesso di seguire, opponendosi con determinazione a ogni ipotesi di archiviazione.