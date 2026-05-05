Caso Grotte San Giorgio a Lentini, Carta e ass. Colianni: “Nessuna discarica senza il consenso del territorio”

L’onorevole Giuseppe Carta, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’ARS, e Francesco Colianni, Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, intervengono congiuntamente per fare chiarezza sulla questione della discarica di Grotte San Giorgio, nel territorio di Lentini, ribadendo una posizione ferma e incontrovertibile: nessuna nuova discarica o ampliamento di quelle esistenti sarà autorizzato.

In merito alle recenti notizie riguardanti una possibile riapertura del sito, si precisa che l’attuale dibattito scaturisce da una richiesta tecnica avanzata dal gestore per utilizzare volumi residui (circa 5 metri determinati dal naturale assestamento dei rifiuti e dal biogas) al fine di completare il riempimento e procedere alla messa in sicurezza definitiva e chiusura del sito.

Sebbene esista un parere tecnico favorevole del CTS limitato a un periodo di sei mesi per queste operazioni, non è stata emessa alcuna autorizzazione amministrativa da parte degli enti preposti.

«Voglio essere categorico: sono e siamo contrari a ogni tipo di apertura o ampliamento di discariche in questo territorio» ha dichiarato l’onorevole Giuseppe Carta. «I piani regionali dei rifiuti già approvati non prevedono nuovi impianti a Lentini, né per rifiuti solidi urbani né per rifiuti pericolosi o non pericolosi. Non saremo noi a far aprire nuove discariche».

Il principio cardine dell’azione politica di Carta e Colianni è il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Qualsiasi decisione definitiva sul futuro del sito di Grotte San Giorgio passerà attraverso l’ascolto dei territori coinvolti.

«Prima di qualsiasi decisione, convocheremo a Palermo i rappresentanti dei comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e Catania, insieme alle associazioni e a tutti i portatori di interesse. Saranno loro a decidere».

L’obiettivo è valutare se il territorio preferisca soluzioni alternative di messa in sicurezza, anche attraverso l’eventuale stanziamento di fondi pubblici regionali per un piano di caratterizzazione strutturato, invece del conferimento di nuovi rifiuti per l’autofinanziamento della chiusura.

«Se dipenderà da noi – concludono Carta e Colianni – la zona di Lentini e le aree limitrofe non subiranno mai l’imposizione di nuove discariche o ampliamenti. La volontà dei cittadini e degli enti locali resta per noi il vincolo più importante».