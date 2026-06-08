Caso PEBA a Siracusa, Borbone (FI) presenta interrogazione urgente e invia gli atti alla Corte dei Conti

La consigliera comunale di Forza Italia, Alessandra Borbone, ha depositato un’interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al Sindaco e ai vertici amministrativi in merito all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche).

Secondo quanto denunciato dalla consigliera Borbone, la determina giustifica l’affidamento esterno citando una “carenza di personale con competenze tecniche ad hoc” e la necessità di un esperto con “comprovata esperienza”. Tuttavia, Borbone sottolinea un’anomalia documentale: “Non risulterebbe agli atti che il suddetto professionista destinatario dell’incarico abbia consegnato all’Amministrazione Comunale un curriculum vitae da cui risulti la comprovata esperienza”. Oltre alla questione del curriculum, Forza Italia mette in dubbio la congruità della stima dei costi (circa 39.000 euro netti) per le attività previste, che includono l’analisi dello stato di fatto, la progettazione degli interventi e la redazione di un programma pluriennale di priorità.

L’interrogazione richiama i principi costituzionali di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (Art. 97 Cost.). La consigliera Borbone chiede formalmente se l’Amministrazione abbia effettivamente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno prima di rivolgersi a un professionista esterno, come previsto dalle normative vigenti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

Il tono della sfida politica si alza nel finale del documento: Alessandra Borbone ha infatti richiesto che copia dell’interrogazione e della determina di incarico siano trasmesse alla Procura della Corte dei Conti della Regione Siciliana per le valutazioni di competenza.