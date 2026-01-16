Caso Rizza, i genitori arrabbiati: “Pronti alla mobilitazione per difendere la sede”

Un trasferimento forzato che rischia di cancellare decenni di storia educativa. È questa la denuncia che arriva dal Consiglio di Istituto dell’Istituto “A. Rizza”, per voce del suo Presidente e dei rappresentanti dei genitori, pronti ad intervenire contro la decisione del Libero Consorzio di spostare la scuola dalla sua sede storica.

Riuniti nell’Aula Magna della prestigiosa sede di viale Diaz, i numerosi genitori intervenuti per un confronto con il DS Prof. Pasquale Aloscari, il DSGA e i docenti, hanno espresso il loro profondo disappunto per la delicata situazione in atto, che rischia di far perdere alla comunità scolastica e alla città un presidio educativo consolidato, un punto di riferimento geografico e sociale, il luogo dove sono stati investiti, negli ultimi anni, fondi pubblici e risorse umane per creare laboratori e spazi didattici specifici.

“Non stiamo parlando di spostare aule e banchi , ma di smantellare un presidio sociale e culturale,” dichiara il Presidente del Consiglio di Istituto. “La sede storica del Rizza è il cuore pulsante di una didattica fatta di laboratori d’indirizzo e radici profonde nel territorio. Chiediamo di sapere perché si voglia sacrificare il benessere e il futuro dei nostri figli per obbedire alla logica della razionalizzazione e del risparmio”, si legge in una nota firmata dal presidente del Consiglio di Istituto Ida Bianca.

I genitori puntano il dito contro una scelta calata dall’alto, che sembra ignorare le necessità logistiche delle famiglie e la qualità degli ambienti didattici e sollevano interrogativi critici che richiedono risposte immediate alle seguenti domande: “I laboratori di ultima generazione, realizzati con i fondi PNRR, potranno essere spostati? E a quale prezzo? Ci sarà un effettivo risparmio? Come si intende sopperire al disagio di centinaia di studenti che hanno scelto questo istituto anche per la sua collocazione strategica? Cosa dire agli studenti “speciali”, che nella scuola da loro scelta hanno raggiunto un significativo livello di autonomia e possono raggiungerla a piedi?”

Il trasferimento arrecherebbe un danno alla continuità didattica e destabilizzerà il percorso formativo degli studenti, snaturando probabilmente l’offerta formativa e indebolendo il senso di appartenenza che è alla base del successo scolastico dei nostri ragazzi.

Il clima tra le famiglie è teso. In vista del tavolo tecnico del 19 gennaio, i genitori lanciano un appello a tutte le forze politiche e alla cittadinanza: “Il Consiglio di Istituto ha votato per difendere l’Istituto Rizza, per tutelare il diritto allo studio e la memoria storica della città, garantendo il benessere dei nostri ragazzi che rischiano di diventare pedine da muovere su una scacchiera”.