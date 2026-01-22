Caso Rizza-Insolera, venerdì a Siracusa manifestazione degli studenti

I rappresentanti degli studenti dell’I.I.S.S. “Rizza-Insolera” di Siracusa sede palazzo degli studi in via Diaz invitano l’intera comunità scolastica e cittadina a partecipare alla manifestazione pubblica prevista venerdì 23 gennaio alle ore 9.40, con partenza dal piazzale del Pantheon.
L’iniziativa nasce per sostenere il tavolo tecnico convocato dal Libero Consorzio, in un momento decisivo per il futuro dell’istituto. Studenti, ex alunni, genitori e cittadini siracusani sono chiamati a unirsi in un’unica voce: “Salviamo il Rizza”.
Confidiamo nella responsabilità e nella sensibilità di tutti i partecipanti al tavolo indetto dal Libero Consorzio, affinché si possa raggiungere un giusto equilibrio nella distribuzione degli spazi scolastici, tutelando le sedi storiche e garantendo al tempo stesso la riduzione delle spese senza compromettere la qualità dell’offerta formativa.
La comunità del Rizza chiede ascolto, rispetto e una soluzione che salvaguardi la continuità educativa e l’identità del nostro istituto.
