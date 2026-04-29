Caso Sac, Giansiracusa replica alle polemiche: “Nessuna decisione del Libero consorzio sulla privatizzazione. Stop strumentalizzazioni”

Sulla vicenda della privatizzazione della SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, interviene con fermezza il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, per rispondere alle recenti critiche provenienti da esponenti politici locali.

Secondo Giansiracusa, il processo in corso si trova ancora in una fase iniziale e non è stata assunta alcuna decisione formale. Durante una recente assemblea dei soci, spiega, è stata fornita soltanto un’informativa preliminare. Nel frattempo, il Libero Consorzio ha già avviato attività per acquisire ulteriore documentazione utile alla valutazione.

“Parlare oggi di silenzio o inerzia è semplicemente strumentale”, sottolinea il presidente, ribadendo che la fase decisionale deve ancora aprirsi e sarà affrontata nelle sedi competenti, a partire dal Consiglio del Libero Consorzio, unico organo titolato a deliberare.

Giansiracusa respinge inoltre l’idea che possano esserci decisioni imposte dall’alto: “Non esiste né esisterà alcuna scelta calata senza confronto”. Il percorso, assicura, coinvolgerà istituzioni e portatori di interesse.

Un passaggio centrale riguarda anche il ruolo dell’ente: il Libero Consorzio, chiarisce, potrà esprimersi esclusivamente sulle proprie quote e non ha alcun potere di intervento unilaterale sull’intero processo di privatizzazione, che coinvolge più soci e livelli decisionali. “Sostenere il contrario significa alimentare una narrazione distorta”, aggiunge.

Non manca una stoccata politica. Il presidente respinge le critiche sulla trasparenza e ricorda le responsabilità passate: “Non accettiamo lezioni da chi ha governato mentre i Liberi Consorzi venivano svuotati e commissariati per oltre tredici anni”. Un riferimento a una stagione che, secondo Giansiracusa, ha indebolito strutturalmente gli enti locali.

Sul tema della rappresentanza siracusana negli organismi decisionali, il presidente precisa che la questione è stata già posta “con determinazione”, ma sempre all’interno di una logica istituzionale e non come contropartita politica. “Non è nostra modalità barattare un posto nel Consiglio di amministrazione”, afferma.

Quanto al possibile coinvolgimento della Corte dei Conti, Giansiracusa lo giudica prematuro: “Non siamo in presenza di un atto definitivo, ma di un percorso ancora in itinere”.

Infine, il presidente invita a una lettura più ampia delle dinamiche in corso, citando anche il tema della governance della Camera di Commercio e il ruolo complessivo degli enti pubblici, che – a suo avviso – riguarda l’intero sistema regionale.

La posizione del Libero Consorzio resta quindi netta: nessuna decisione è stata presa sulla cessione delle quote SAC. “Ogni scelta sarà compiuta in modo trasparente e nelle sedi legittime”, conclude Giansiracusa.