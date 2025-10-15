Caso Scieri, Nicita (PD): “Cassazione restituisce verità e giustizia”

“Dopo 26 anni si chiude definitivamente il caso di Emanuele Scieri con le condanne in cassazione dei responsabili per omicidio volontario. La commissione parlamentare di inchiesta, allora presieduta dall’onorevole Sofia Amoddio del Partito democratico e voluta dalla madre, aveva faticosamente raccolto gli elementi essenziali per arrivare oggi al processo definitivo seguito dall’avvocato Furnari e dall’avvocato Albo. Le conclusioni di quella commissione ebbero una sola astensione, allora, da parte di Ignazio La Russa che in quella occasione ebbe a parlare di un pregiudizio della sinistra nei confronti della Brigata Folgore’. Oggi che la vicenda si conclude, ricordiamo con commozione Emanuele Scieri, figlio amato, siracusano mai dimenticato, giovane allievo paracadutista, ragazzo italiano, patriota”. Così in una nota il senatore Antonio Nicita, vice presidente del gruppo PD a Palazzo Madama.