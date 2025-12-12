Cassa Edile di Siracusa presenta la nuova app per le imprese: un’innovazione che semplifica il settore

È stata presentata oggi, nella sede della Cassa Edile di Siracusa, la nuova app dedicata alle imprese del comparto edile. Si tratta di uno strumento innovativo, richiesto e promosso dall’ente già due anni fa, con l’obiettivo di modernizzare i servizi e garantire alle aziende un accesso immediato e trasparente alla propria posizione amministrativa.

La necessità nasce da una constatazione concreta: mentre gli operai disponevano già da tempo di un’app per monitorare la loro situazione contributiva, le imprese – in particolare le microimprese, che rappresentano il 90% del settore – non avevano ancora un supporto digitale equivalente. Da qui l’idea di creare un’app capace di offrire “la Cassa Edile in tasca”, garantendo una gestione più semplice, veloce e a portata di mano.

Dopo due anni di lavoro, confronti tecnici e richieste formali, il progetto è diventato realtà. La Cassa Edile di Siracusa è la prima in Italia a presentare questa applicazione a livello nazionale, un traguardo che conferma il ruolo innovativo dell’ente nel panorama dei servizi per l’edilizia.

La nuova app consentirà alle imprese di: consultare in tempo reale le denunce presentate e verificarne l’esito; generare automaticamente i bollettini di pagamento; monitorare debiti e crediti, incluse le liquidazioni periodiche; verificare malattia, rimborsi e altre prestazioni economiche dedicate alle aziende; consultare lo storico dei DURC; collegarsi direttamente al portale EdilConnect.

Uno strumento completo che punta a migliorare l’efficienza gestionale delle imprese, avvicinandole ai servizi della Cassa Edile in modo semplice, immediato e digitalizzato.

Con questo progetto, Siracusa compie un passo importante verso la modernizzazione del settore, offrendo alle aziende un supporto concreto e al passo con le nuove esigenze del mercato.