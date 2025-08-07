Cassa Edile Siracusa: 67 imprese della provincia premiate con oltre 230.000 euro per regolarità contrattuale

Cassa Edile Siracusana si conferma protagonista nella promozione della legalità, regolarità e sicurezza con il Premio Imprese Virtuose (P.I.V.), giunto al quarto anno consecutivo. 67 aziende edili beneficeranno di oltre 230.000 euro di premialità.

Il bonus riconosciuto dalle Cassa Edile Siracusana alle imprese richiedenti che soddisfano i requisiti ha migliorato il panorama edilizio della provincia, incentivando le imprese che rispettano il CCNL Edile a investire nella tutela del personale attraverso la regolarità contrattuale e contributiva per una gestione virtuosa dei cantieri.





“Il Premio Imprese Virtuose rappresenta il nostro impegno nel sostenere le aziende che fanno della regolarità contrattuale applicata al proprio personale i pilastri della loro gestione – dichiara il presidente Salvatore La Rosa – Con questa premialità incentiviamo un modello di sviluppo che tutela lavoratori e territorio”

I 230.000 euro di premialità testimoniano l’efficacia di Cassa Edile Siracusana nel promuovere un tessuto imprenditoriale responsabile. Le 67 imprese virtuose (vedi elenco su www.cassaedilesr.it) dimostrano come legalità, regolarità e sicurezza siano diventate valori centrali per la tutela del personale. Il P.I.V. si conferma strumento innovativo di Cassa Edile Siracusana che coniuga supporto economico e promozione della legalità e regolarità, elevando gli standard qualitativi del settore.