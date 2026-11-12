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Cassibile, buca in via Fontane Bianche: segnalazione via Whatsapp di un lettore
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«Cassibile, buca pericolosa in via Fontane Bianche, nei pressi del civico 47. Dopo le piogge si riempie d’acqua, diventando una vera trappola per gli automobilisti, con il rischio di incidenti e danni alle vetture. La buca è stata già segnalata alle autorità competenti circa un mese e mezzo fa, ma ad oggi nessun intervento è stato effettuato.Si chiede un intervento urgente prima che accada qualcosa di più grave.»un lettore, via WhatsApp
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