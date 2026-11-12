Cassibile, buca in via Fontane Bianche: segnalazione via Whatsapp di un lettore

«Cassibile, buca pericolosa in via Fontane Bianche, nei pressi del civico 47. Dopo le piogge si riempie d’acqua, diventando una vera trappola per gli automobilisti, con il rischio di incidenti e danni alle vetture. La buca è stata già segnalata alle autorità competenti circa un mese e mezzo fa, ma ad oggi nessun intervento è stato effettuato.Si chiede un intervento urgente prima che accada qualcosa di più grave.»

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