Attualità · ieri

Anche Cassibile è scesa in piazza contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dall’associazione di promozione sociale Dal Borgo al Mare Cassibile-Fontane Bianche per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta mercoledì 25 novembre e ha visto una grande partecipazione.

La serata si è aperta con la messa nella parrocchia di San Giuseppe. Erano presenti molti cittadini, le autorità civili e militari e l’Associazione Carabinieri di Floridia, Noto e Siracusa. Alcuni cittadini hanno portato la loro testimonianza ed è intervenuta Oriana Rizza, capogruppo Donne.

Poi ci si è spostati in piazza Don Antonio Saitta, dove la palestra Dragonfly ha proposto un flash mob, seguito dall’ingresso dei tifosi del Cassibile. Al termine l’associazione ha donato alla parrocchia una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, accompagnata da un brano musicale.

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A chiudere la serata sono stati i ringraziamenti del presidente dell’associazione, Marcello Gozzo. “Il 25 novembre non deve restare solo una giornata da ricordare, ma un inizio da alimentare giorno dopo giorno, perché nessuna donna possa mai sentirsi sola”, ha detto Gozzo. “Le donne e gli uomini in divisa sono la testimonianza concreta che lo Stato e le istituzioni sono presenti e vicini a tutti i cittadini”.