Cassibile, l’Ufficio postale riapre lunedì 9 novembre: arriva conferma di Poste Italiane

Attualità · Riapertura

L’Ufficio postale di Cassibile riaprirà lunedì 9 novembre. La conferma è arrivata ufficialmente da Poste Italiane, come comunicato da Paolo Romano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha seguito la vicenda sollecitando il ripristino del servizio.

La riapertura consentirà ai residenti di tornare a usufruire di un presidio importante per la comunità, la cui temporanea chiusura aveva provocato disagi, soprattutto alle persone anziane e a quanti utilizzano quotidianamente i servizi postali.

Romano ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando quanti si sono impegnati per risolvere la situazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che ha sostenuto le richieste del territorio contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

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Il consigliere comunale ha ribadito l’importanza di garantire servizi essenziali e rispondere alle esigenze della comunità cassibilese, sottolineando come la riapertura rappresenti una risposta attesa dai cittadini.