Casting aperti a Siracusa, si gira un film internazionale

Siracusa si prepara a diventare ancora una volta set cinematografico per un film internazionale. La Kamemi Srl, casa di produzione impegnata nella realizzazione delle riprese in provincia, ha annunciato l’apertura dei casting per figuranti e comparse.

La selezione è rivolta a tutti gli adulti dai 18 ai 75 anni, senza distinzione di genere, e chi vorrà partecipare dovrà presentarsi con un abbigliamento elegante. Le giornate dedicate ai provini si svolgeranno nei locali dell’associazione Natura Sicula, in piazza Santa Lucia, il 14 e 15 ottobre, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.

Per l’iscrizione al casting sarà necessario portare con sé fotocopia della carta d’identità o permesso di soggiorno, insieme a codice fiscale e codice IBAN.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per la città, confermando Siracusa come meta sempre più attrattiva per produzioni cinematografiche internazionali e offrendo ai cittadini la possibilità di partecipare a un progetto di grande visibilità.