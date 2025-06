Catacombe di San Giovanni a Siracusa: storia, misteri e il simbolo segreto del pesce cristiano

Nel cuore di Siracusa, a pochi passi dalla centralissima piazza San Giovanni, si trovano le Catacombe di San Giovanni, uno dei più affascinanti e misteriosi siti archeologici della Sicilia. Un luogo intriso di storia e spiritualità che attira ogni anno migliaia di visitatori curiosi di scoprire cosa si cela sotto la superficie della città antica.

Un tuffo nella storia delle catacombe

Le Catacombe di San Giovanni risalgono al IV secolo d.C., epoca in cui i cristiani, ancora perseguitati, iniziarono a seppellire i propri defunti in cunicoli sotterranei. L’intero complesso si estende per circa 10.000 metri quadrati, rendendolo uno dei più vasti dell’isola, secondo solo a quello di Roma in estensione.

Originariamente utilizzate come necropoli, le catacombe sorsero attorno alla tomba dell’apostolo Marciano, primo vescovo di Siracusa, il quale, secondo la tradizione, fu inviato proprio da San Pietro. La presenza della Basilica di San Giovanni Evangelista, oggi in rovina, testimonia l’importanza religiosa di quest’area già in epoca paleocristiana.

Cosa vedere nelle Catacombe di San Giovanni

Durante la visita guidata – l’unico modo per accedere all’interno – è possibile ammirare: le gallerie scavate nel tufo che si snodano in un fitto labirinto; loculi, piccole nicchie dove venivano deposti i corpi; le arcosoli (sepolture più elaborate); le incisioni e i simboli paleocristiani ancora visibili sulle pareti.

Uno degli elementi più affascinanti è la presenza di numerosi simboli religiosi che i primi cristiani utilizzavano per comunicare la loro fede in modo discreto.

Curiosità: il simbolo del pesce nelle incisioni delle Catacombe

Uno dei simboli più suggestivi che si possono trovare tra gli affreschi e le incisioni delle Catacombe di San Giovanni è il pesce, conosciuto in greco come “Ichthys”.

Il termine “ΙΧΘΥΣ” (ichthys) è un acronimo che sta per:

Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr, ovvero

Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore.

In epoca di persecuzioni, questo simbolo veniva utilizzato per riconoscere altri cristiani senza esporsi al pericolo. Ancora oggi, nelle catacombe, è possibile scorgere questo segno inciso con semplicità, testimonianza di una fede silenziosa ma tenace.

Un viaggio nel tempo da non perdere

Visitare le Catacombe di San Giovanni a Siracusa significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso i secoli della storia cristiana e siciliana. È un luogo che unisce archeologia, arte e spiritualità, dove ogni pietra racconta una storia e ogni simbolo custodisce un messaggio.

Le Catacombe di San Giovanni non sono solo un sito archeologico, ma un vero patrimonio di memoria e identità, da riscoprire con occhi curiosi e rispettosi. E magari, tra le ombre delle gallerie, lasciarsi stupire dal disegno di un pesce: piccolo, semplice… ma pieno di significato.