Catania-Siracusa, chiusure notturne in autostrada e cantieri sulla SS 114: ecco quando

Attualità · Viabilità

Nuove limitazioni alla viabilità lungo l’asse Catania-Siracusa. Anas ha comunicato due distinti interventi che interesseranno l’autostrada e la strada statale 114 “Orientale Sicula”, con chiusure notturne e restringimenti di carreggiata per consentire lavori di ammodernamento degli impianti e di potenziamento della sicurezza stradale.

Il primo intervento riguarda l’installazione dei nuovi sistemi di ventilazione delle gallerie, nell’ambito del programma di riqualificazione tecnologica dell’autostrada. Per consentire le lavorazioni, sono previste chiusure esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo.

Nel dettaglio, dal 16 al 20 novembre 2026 sarà chiuso il tratto in direzione Catania compreso tra lo svincolo di Augusta e quello della Zona Industriale di Catania. La limitazione comprenderà anche le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

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Dal 23 al 27 novembre 2026, invece, la chiusura interesserà la carreggiata in direzione Siracusa, nel tratto compreso tra lo svincolo della Zona Industriale Nord e quello di Augusta, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

Durante le chiusure, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati, che interesseranno principalmente la SS 114 “Orientale Sicula”, con collegamenti alla Tangenziale di Catania.

Un secondo intervento interesserà la strada statale 114, in provincia di Siracusa, per completare i lavori di installazione delle barriere di sicurezza. Dal 12 al 27 novembre, in alcuni tratti di entrambe le carreggiate, saranno attivati restringimenti e parzializzazioni delle corsie.

Le limitazioni riguarderanno tre segmenti: dal km 139,206 al km 140,156, con restringimento della carreggiata destra; dal km 140,919 al km 141,869, con restringimento della carreggiata sinistra; dal km 143,027 al km 143,977, con restringimento della carreggiata destra.

Le disposizioni entreranno in vigore alle 6 di giovedì 12 novembre e resteranno attive fino alle 17 di venerdì 27 novembre. La circolazione sarà comunque garantita attraverso le corsie disponibili e secondo le indicazioni della segnaletica temporanea.

Nelle aree interessate dai cantieri saranno inoltre istituiti il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, moderare la velocità e programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.