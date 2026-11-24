Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che, nella notte tra lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre, saranno previste limitazioni alla circolazione lungo l’autostrada Catania–Siracusa, per consentire lo svolgimento di un’esercitazione di emergenza nella galleria San Fratello.
Le attività si svolgeranno dalle ore 22:30 alle ore 2:00, con le seguenti deviazioni del traffico:
• Direzione Siracusa: uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini e deviazione sulla SS114 dir.
• Direzione Catania: uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta e deviazione lungo la SS114 e la SS193.
L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Siracusa, è finalizzata alla verifica delle procedure di sicurezza e di intervento in caso di emergenza in galleria.
Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente sul posto.