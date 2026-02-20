Cattedrale di Siracusa pronta entro marzo, lavori quasi completati

La Cattedrale di Siracusa si prepara a tornare completamente visibile entro la fine di marzo. I lavori di manutenzione e consolidamento, avviati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono ormai in fase conclusiva e le impalcature potrebbero essere smontate nelle prossime settimane.

L’intervento si è reso necessario a seguito di alcuni distacchi di frammenti lapidei dal prospetto principale, costantemente monitorato negli ultimi anni insieme alla facciata che si affaccia su piazza Minerva. Per garantire la sicurezza senza alterare l’estetica del monumento, i capitelli erano stati messi in protezione con una speciale rete, non visibile a distanza.

I lavori hanno riguardato anche la cupola della Cattedrale, danneggiata da un fulmine durante un violento temporale avvenuto tre anni fa. L’operazione di consolidamento antisismico ha interessato sia il prospetto sia la cupola, con l’obiettivo di preservare uno dei simboli più rappresentativi della città.