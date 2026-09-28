Cauzione servizio idrico. Siam avvia i rimborsi: richiesta scritta e verifiche in corso

Attualità · la nota

Siam ritiene doveroso fare chiarezza, in merito alla questione dei depositi cauzionali relativi all’erogazione del servizio idrico, sulla quale si dibatte sugli organi di stampa e rispetto a cui l’azienda è stata, direttamente o indirettamente, tirata in ballo.

“Le procedure per le restituzioni dei depositi cauzionali e per i rimborsi relativi alla gestione Siam sono già state avviate nel mese di luglio e sono tuttora in corso. Si sta già provvedendo, infatti, alla restituzione delle somme agli utenti che, dopo le necessarie verifiche, siano risultati averne diritto – si legge in una nota – Le verifiche sono d’obbligo, in quanto, prima di procedere al rimborso, bisogna accertare la regolarità del rapporto e che non vi siano, quindi, situazioni di morosità o altre pendenze. Non mancano infatti casi di irregolarità nei pagamenti o nelle procedure legate all’attivazione della canalizzazione bancaria delle fatture (che faceva venir meno l’applicazione del deposito cauzionale). Tra i casi riscontrati vi sono, ad esempio, situazioni nelle quali la canalizzazione bancaria risultava attivata su un conto sul quale veniva appositamente bloccato l’addebito. Ecco perché le verifiche sono imprescindibili. Pertanto l’utente che ha versato effettivamente il deposito cauzionale, il cui importo compare regolarmente nella bolletta di chiusura, è invitato a presentare una richiesta scritta, così da permettere all’azienda di verificare la regolarità della sua posizione contrattuale e, contestualmente, di acquisire l’IBAN sul quale effettuare l’accredito, dato che non si dispone delle coordinate bancarie, a SIAM sconosciute e, tuttavia, necessarie per procedere al rimborso. Invitiamo pertanto gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a presentare la domanda così da consentirci di effettuare le verifiche necessarie e procedere, per le posizioni regolari, alla restituzione delle somme spettanti”.

È possibile scaricare il modulo per la richiesta direttamente online sul nostro sito internet (https://www.siamspa.it/) e presentare la domanda inviandola via mail all’indirizzo utenza@siamspa.it

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La richiesta può essere presentata anche recandosi presso i nostri uffici di Viale Santa Panagia 141/E (secondo piano) dove è disponibile l’apposito modulo. Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 9 alle 12.30.