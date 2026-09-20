Cavadonna di Siracusa, CON.SI.PE.: “Situazione fuori controllo, agenti sotto pressione”

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“La situazione nel carcere “Cavadonna” di Siracusa è fuori controllo: dopo i gravi disordini delle scorse settimane, l’Amministrazione Penitenziaria aveva promesso l’invio immediato di un Comandante di Reparto con qualifica dirigenziale, ma la nomina di un Primo Dirigente è stata formalizzata e revocata nel giro di poche ore nella stessa giornata”. A denunciarlo è Salvino Marino, Segretario Nazionale della Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.).

“A questo paradosso gestionale – prosegue Marino – si aggiunge l’avvio inaccettabile di qualche procedimento disciplinare a carico di poliziotti penitenziari stremati da turni massacranti, colpevoli solo di lavorare in condizioni di pericolo e in aperta violazione delle norme sulla sicurezza, e anche privati del pranzo presso la Mensa Obbligatoria di servizio spettante e costretti a consumare il pranzo “al sacco” per mancanza di personale in grado di garantire loro un pasto decoroso. Chi non riesce a contenere i detenuti violenti non può scaricare le proprie responsabilità sul personale in prima linea”

La CON.SI.PE. ha inviato una formale diffida al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e al Provveditore regionale, chiedendo l’assegnazione definitiva di un Comandante titolare, la revoca immediata in autotutela di tutte le contestazioni disciplinari e l’applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis O.P.) con il trasferimento dei facinorosi fuori regione. In assenza di risposte, il sindacato annuncia lo stato di agitazione.