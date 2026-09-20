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Cavadonna di Siracusa, CON.SI.PE.: “Situazione fuori controllo, agenti sotto pressione”

di Oriana Gionfriddo ·
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Carcere di Cavadonna

“La situazione nel carcere “Cavadonna” di Siracusa è fuori controllo: dopo i gravi disordini delle scorse settimane, l’Amministrazione Penitenziaria aveva promesso l’invio immediato di un Comandante di Reparto con qualifica dirigenziale, ma la nomina di un Primo Dirigente è stata formalizzata e revocata nel giro di poche ore nella stessa giornata”. A denunciarlo è Salvino Marino, Segretario Nazionale della Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.).

“A questo paradosso gestionale – prosegue Marino – si aggiunge l’avvio inaccettabile di qualche procedimento disciplinare a carico di poliziotti penitenziari stremati da turni massacranti, colpevoli solo di lavorare in condizioni di pericolo e in aperta violazione delle norme sulla sicurezza, e anche privati del pranzo presso la Mensa Obbligatoria di servizio spettante e costretti a consumare il pranzo “al sacco” per mancanza di personale in grado di garantire loro un pasto decoroso. Chi non riesce a contenere i detenuti violenti non può scaricare le proprie responsabilità sul personale in prima linea”

La CON.SI.PE. ha inviato una formale diffida al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e al Provveditore regionale, chiedendo l’assegnazione definitiva di un Comandante titolare, la revoca immediata in autotutela di tutte le contestazioni disciplinari e l’applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis O.P.) con il trasferimento dei facinorosi fuori regione. In assenza di risposte, il sindacato annuncia lo stato di agitazione.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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