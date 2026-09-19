Cavadonna, nuova aggressione ad agenti penitenziari: FNS Cisl chiede più tutele

Attualità · sindacato

Nuova aggressione all’interno della Casa Circondariale di Siracusa. Un ispettore e due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti durante una perquisizione straordinaria nelle celle dei detenuti. Dopo aver trovato e sequestrato alcuni cellulari, i tre hanno subito l’aggressione, che ha provocato loro diverse ferite curate poco dopo al pronto soccorso.





“Continua ad aumentare la serie di aggressioni ai danni degli agenti”, ha dichiarato Salvatore Alota, coordinatore territoriale della FNS Cisl Ragusa Siracusa. “I provvedimenti annunciati nel corso dell’ultimo incontro con la Dirigente Generale del Personale sono ormai urgenti e necessari per riportare l’ordine all’interno della Casa Circondariale e mettere tutto il personale presente nelle condizioni di lavorare serenamente.”

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“Come FNS continuiamo a segnalare puntualmente questi episodi”, ha concluso Alota. “Restiamo vicini ai colleghi coinvolti, ma chiediamo soprattutto maggiori tutele in un ambito lavorativo delicato e che esige grande attenzione.”

La FNS Cisl Ragusa Siracusa continua il suo monitoraggio all’interno delle strutture carcerarie della provincia con i propri coordinatori, a sostegno dei lavoratori impegnati al loro interno.

Nei giorni scorsi anche nella Casa Circondariale di Augusta è stata effettuata una perquisizione straordinaria, che ha portato al ritrovamento di cinque cellulari. Operazioni necessarie quanto delicate, che mantengono i riflettori accesi sul sistema carcerario e sulle sue complessità.