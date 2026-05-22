Cavarra sul Peba: “Ascoltare la città sarà il primo passo per costruire una Siracusa più accessibile”

Parte dal coinvolgimento della città il percorso che accompagnerà la redazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, dopo l’affidamento da parte del Comune di Siracusa dell’incarico tecnico esterno per gli atti preliminari alla sua elaborazione. Ad annunciarlo è il presidente della Prima Commissione Urbanistica del Comune di Siracusa Luigi Cavarra, che propone un percorso partecipato aperto a cittadini, associazioni e categorie professionali.

La prima fase del piano, secondo quanto previsto dalla determina comunale, riguarderà alcuni luoghi individuati come prioritari: asili nido comunali, scuole e sedi delle circoscrizioni. Spazi considerati strategici per avviare concretamente il processo di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per Cavarra, tuttavia, il PEBA non può essere ridotto a un semplice adempimento tecnico o amministrativo. “È uno strumento fondamentale di civiltà – dice -, programmazione urbana e inclusione sociale, che deve nascere dall’ascolto diretto delle esigenze reali del territorio”.

L’intenzione della Commissione Urbanistica sarà quella di avviare un ciclo di audizioni e confronti con tutti i soggetti interessati: associazioni, istituti scolastici, ordini professionali, tecnici, rappresentanti del terzo settore, operatori del turismo e cittadini. Un percorso che punta a costruire il piano attraverso un processo partecipativo. “Ascoltare la città, per me, è fondamentale – prosegue Cavarra -. Solo attraverso il confronto con chi vive quotidianamente difficoltà legate all’accessibilità si può immaginare un piano concreto, efficace e realmente utile”.

L’obiettivo dichiarato è raccogliere suggerimenti, osservazioni e proposte che possano contribuire a definire uno strumento condiviso. Cavarra sottolinea inoltre come il PEBA rappresenti un’opportunità importante per Siracusa, soprattutto in un contesto nel quale molti Comuni italiani risultano ancora in ritardo rispetto all’adozione di strumenti di pianificazione sull’accessibilità. A ciò si aggiunge anche il quadro delle opportunità finanziarie messe a disposizione dalla Regione Siciliana, che nel 2026 ha pubblicato bandi specifici dedicati ai Comuni sul tema dell’accessibilità urbana.

Secondo il presidente della Commissione, la scelta di partire da scuole, asili e circoscrizioni non è casuale. “Partire da asili nido, scuole e circoscrizioni – dice ancora – significa partire dai luoghi più vicini alle famiglie, ai bambini e ai servizi essenziali”.

L’idea è quella di trasformare il Piano in un progetto condiviso e non esclusivamente amministrativo. “Una città accessibile è una città migliore per tutti: per le persone con disabilità, per gli anziani, per le famiglie con bambini, per gli studenti e per i turisti. Eliminare le barriere architettoniche significa rendere Siracusa più moderna, inclusiva e vivibile”.

Nelle prossime settimane saranno calendarizzate le prime audizioni della Commissione Urbanistica, con l’obiettivo di accompagnare la stesura del Piano attraverso un confronto costante con il territorio.

Per Cavarra il messaggio è chiaro. “Il PEBA – conclude – deve diventare un progetto della città e non soltanto del Comune. Per questo chiedo partecipazione, idee e collaborazione da parte di tutti”.