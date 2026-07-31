Ccr di Cassibile: FdI chiede verifiche urgenti sui rumori nelle prime ore del mattino

Politica · Cavallaro e Romano

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha trasmesso una nota al Dirigente del settore competente, al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e al gestore del servizio di igiene urbana, chiedendo verifiche urgenti sulle attività che si svolgono nelle prime ore del mattino al Centro Comunale di Raccolta di Cassibile.

L’iniziativa nasce dalle segnalazioni di numerosi residenti di via Rinaldi, che lamentano come, almeno tre volte alla settimana, i mezzi destinati alla movimentazione dei rifiuti accedano al Ccr intorno alle ore 5.30, provocando rumori tali da disturbare il riposo delle famiglie.

Nella nota il gruppo consiliare ha chiesto di verificare se tali operazioni siano svolte nel rispetto degli orari autorizzati e delle prescrizioni vigenti, di accertare l’origine delle emissioni rumorose e di valutare l’adozione di ogni misura utile a ridurre i disagi per i residenti.

Fratelli d’Italia ritiene che un servizio pubblico essenziale come quello di igiene urbana debba essere svolto con efficienza, ma anche nel rispetto dei cittadini che vivono nelle aree interessate. “L’obiettivo della segnalazione non è mettere in discussione il servizio, bensì verificare se sia possibile organizzarlo in modo da limitare l’impatto acustico nelle primissime ore del mattino – sottolineano – ma auspichiamo un rapido riscontro da parte degli uffici competenti e l’adozione degli eventuali interventi necessari per conciliare le esigenze operative del servizio con il diritto dei residenti al riposo”.