C’è Cyrano stasera su Rai 1, il film girato tra Noto e Siracusa

C’è Cyrano questa sera su Rai 1, in prima serata e in prima visione tv arriva il film firmato alla regia da Joe Wright e ispirato al romanzo di Edmond Rostand.

Film girato in Sicilia alla fine del 2020, tra Noto, Siracusa, Scicli e l’Etna, con protagonista Haley Bennet nei panni di Roxanne, Peter Dinklage nei panni di Cyrano e Calvin Harrision Jr nei panni di Cristiano. La colonna sonora è firmata da Glen Hansard.

Cyrano prenderà il posto di Ballando con le Stelle: la puntata settimanale del programma condotto da Milly Carlucci non andrà in onda per dare spazio alla prima del teatro alla Scala di Milano (in scena va La Forza del Destino di Verdi).

Andrà in onda alle 22.