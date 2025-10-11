C’è Siracusa-Sorrento e mister Turati carica i suoi: “Ritroviamo spavalderia e voglia di dominare”

È il Sorrento il prossimo avversario sulla strada del Siracusa: i ragazzi di mister Turati vogliono dimenticare la sconfitta nel derby e ricevono domani al De Simone i campani. Turati che non avrà Gudelivicius e Sapola convocati in under 21.

“Siamo davanti a un – ha detto – nuovo ciclo di partite contro avversari che come noi hanno bisogno di punti. Ci aspetta una partita molto battagliera. Vogliamo rimediare a quanto accaduto la scorsa settimana.È da una settimana che non sto bene, l’ho chiaramente trasmesso anche ai miei ragazzi: devono ritrovare quella spavalderia e quella voglia di dominare che avevano mostrato nelle partite precedenti, ma che non ho visto nell’ultima gara. Il nostro pubblico deve ricompattarsi insieme a noi: è un nostro dovere e un obbligo, perché abbiamo tifosi splendidi. Dobbiamo farci trovare pronti, con lo sguardo battagliero e la mentalità giusta”.

Le assenze dei due Under 21 non “possono essere una giustificazione“, ha detto poi Turati che chiede ai suoi ragazzi di tirare di più in porta. “Dati alla mano, siamo spesso primi o secondi per occasioni create dal punto di vista offensivo, ma ci manca ancora qualcosa per finalizzare ciò che costruiamo. È un aspetto su cui dobbiamo assolutamente migliorare”.