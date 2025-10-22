C’è un rifugio segreto sotto piazza Duomo, ma non tutti sanno cosa c’è sotto

C’è un luogo a Siracusa che pochi conoscono, ma che custodisce sotto le pietre barocche del centro storico secoli di storia e memoria: è l’Ipogeo di Piazza Duomo. Un luogo sospeso nel tempo, dove le voci del passato sembrano ancora riecheggiare lungo le gallerie scavate nella roccia.

L’Ipogeo di Piazza Duomo si sviluppa come un articolato percorso sotterraneo che collega la piazza del Duomo alle mura della Marina, attraverso una galleria principale e diversi cunicoli laterali. Una di queste diramazioni conduce alla grande cisterna del Palazzo Arcivescovile, costruita dal vescovo Paolo Faraone tra il 1619 e il 1629 per garantire l’approvvigionamento idrico del palazzo e dell’intera Ortigia.

Durante la passeggiata nel sottosuolo si incontrano pozzi, antiche cisterne e tracce di una cava che, secondo documenti del XVIII secolo, fornì la pietra utilizzata per la costruzione della facciata della Cattedrale. Il punto di accesso originario venne riscoperto nel 1869, durante lavori pubblici “quasi di fronte al portone del Palazzo Arcivescovile”.

Ma l’Ipogeo non è solo un tesoro archeologico: è anche un luogo della memoria.

Durante la Seconda guerra mondiale, infatti, il sito fu adattato a rifugio antiaereo dal Comitato cittadino dell’U.M.P.A. (Unione Militare Protezione Antiaerea). Squadre di “pirriatori” ampliarono le antiche gallerie per accogliere i civili durante i bombardamenti che colpirono Siracusa nel 1943.

In una stanza speciale, scavata appositamente, fu custodito il simulacro di Santa Lucia, protetto in casse di zinco insieme al tesoro della patrona, per salvarlo dalle devastazioni della guerra.

Oggi, il percorso dell’Ipogeo – con accesso da Piazza Duomo, lungo il muro del giardino dell’Arcivescovado – è dedicato alle vittime civili del bombardamento anglo-americano del 19 luglio 1943. Visitandolo, si può “leggere” la storia della città attraverso pannelli, planimetrie e immagini d’epoca che raccontano come Siracusa, anche nei momenti più bui, abbia saputo rinascere dal suo stesso sottosuolo.