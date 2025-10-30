C’è una pianta che cresce solo a Siracusa e che veniva usata per fare corde: di quale si tratta?

CNA Siracusa: così aiutiamo i giovani a cogliere le opportunità di Resto al Sud 2.0

Tra le coste assolate di Siracusa cresce una pianta unica nel suo genere, simbolo di tradizione, resistenza e sapienza artigianale: la Giummara, nome siciliano della palma nana (Chamaerops humilis).
È l’unica specie di palma spontanea del bacino del Mediterraneo, e proprio nelle zone costiere del siracusano trova il suo habitat ideale, prosperando tra scogli e terreni aridi dove poche altre piante riuscirebbero a sopravvivere.

La Giummara: la palma che cresce solo a Siracusa

La Giummara è una pianta antica, testimone di una Sicilia autentica e generosa.
Le sue foglie, lunghe e resistenti, vengono tagliate, pulite dalle spine e fatte essiccare al sole estivo. Da queste, gli artigiani locali ricavano la curina, la parte più tenera e flessibile della foglia, che viene intrecciata per realizzare oggetti d’uso quotidiano e decorativo.

Dalla curina alla coffa: l’arte dell’intreccio siciliano

L’intreccio della curina è un’arte antica tramandata di generazione in generazione.
Non è un lavoro semplice: richiede pazienza, precisione e una memoria fatta di gesti tramandati nel tempo. Una volta imparato, il movimento delle mani diventa fluido e naturale, come una danza antica che si ripete da secoli.

Con la curina si realizzano corde, scope, ventagli, tappeti, borse e le celebri “coffe siciliane” — ceste intrecciate un tempo usate per i muli, oggi diventate vere icone di artigianato e moda sostenibile.
Ogni oggetto è unico, frutto di mani sapienti che uniscono estetica, funzionalità e memoria.

La Giummara tra natura e benessere

Oltre al suo valore artigianale, la palma nana è conosciuta anche per le sue proprietà benefiche. I suoi estratti vengono impiegati in fitoterapia per: supportare la funzionalità della prostata e delle vie urinarie negli uomini, favorire la crescita naturale dei capelli, contrastare la caduta legata all’alopecia androgenetica, e migliorare il drenaggio dei liquidi corporei.

Una pianta dunque non solo simbolo della tradizione siracusana, ma anche alleata della salute e del benessere naturale.


