Cedolare secca al 26% nella Manovra 2026: sale la tassazione sugli affitti brevi. Ecco cosa cambia

La Manovra 2026 non è ancora arrivata in Parlamento, ma la sessione di bilancio si preannuncia già tesa. Una prima bozza da 137 articoli, circolata nei giorni scorsi, ha creato malumori e divisioni nella maggioranza di governo, soprattutto tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Tra i capitoli più discussi c’è quello dedicato alla tassazione degli affitti brevi, una misura che ha colto molti di sorpresa. La Legge di Bilancio 2026 prevede infatti l’aumento della cedolare secca al 26% per tutti i contratti di locazione breve, sia per i privati che per intermediari immobiliari e piattaforme online come Airbnb e Booking.

La norma sopprime inoltre la riduzione introdotta lo scorso anno, che permetteva di applicare l’aliquota agevolata del 21% su un solo immobile. In pratica, la cedolare secca resta al 26% per tutti, senza più distinzioni.

Anche per chi svolge attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici, l’aliquota passa dal 21% al 26%. Una decisione che, secondo gli osservatori, potrebbe avere ripercussioni sul mercato turistico e scoraggiare i piccoli proprietari che mettono in affitto per brevi periodi.

Il testo definitivo della legge di bilancio è ancora al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per le ultime revisioni ed è atteso in settimana al Senato. Tuttavia, il confronto politico si preannuncia acceso: tra chi difende la misura come un atto di equità fiscale e chi la considera una stangata al turismo diffuso.