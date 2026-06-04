Cellulare al volante, raffica di controlli: 46 patenti ritirate a Siracusa

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza stradale, la Sezione Polizia Stradale di Siracusa ha effettuato un’intensa attività di controllo, focalizzandosi in modo particolare sul contrasto dell’uso di dispositivi elettronici durante la guida.
L’attività operativa, svolta nei giorni scorsi principalmente sulle arterie autostradali e in prossimità dei centri abitati, ha portato al controllo di 131 veicoli.
Tra questi, 46 conducenti sono stati sanzionati per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, con conseguente ritiro della patente per la successiva sospensione di 15 giorni, oltre alla decurtazione complessiva di 235 punti.
La distrazione dovuta all’uso del cellulare alla guida rappresenta purtroppo ancora oggi una delle principali cause di incidenti stradali, rendendo quegli attimi di “alienazione” dalla guida sufficienti a mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.
I servizi di vigilanza della Polizia Stradale proseguiranno con sempre maggiore capillarità, per garantire che il viaggio sia un’esperienza sempre più sicura e serena, nel rispetto delle regole.
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