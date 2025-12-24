Cenone di Natale più caro: l’allarme Codacons sui rincari e i consigli per risparmiare

Il Natale è il tempo della condivisione, della tavola imbandita e delle famiglie riunite. Ma quest’anno, tra tradizione e convivialità, a pesare sul cenone di Natale è soprattutto il carrello della spesa, sempre più caro. Per questo il Codacons invita le famiglie a prestare attenzione ai prezzi, senza rinunciare allo spirito delle feste.

“Il Natale resta un momento centrale per le famiglie, ma l’andamento dei prezzi impone maggiore attenzione – spiega Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons –. Molti prodotti tradizionali hanno registrato aumenti rilevanti che rischiano di far lievitare eccessivamente la spesa”.

Secondo l’associazione dei consumatori, alcuni rincari raggiungono anche la doppia cifra. In particolare si segnalano aumenti per cacao e cioccolato in polvere (+20,7%), caffè (+18,4%), cioccolato (+9,1%), carne bovina (+8,4%) e vitello (+7,8%). Crescono anche i prezzi di uova (+7,7%), formaggi stagionati (+7,4%), latticini (+5,6%), frutta secca (+5,7%) e pesce (+4,4%), ingredienti immancabili sulle tavole natalizie.

Non mancano però alcune voci in controtendenza: il prezzo dell’olio d’oliva registra un calo significativo (-17,8% su base annua), mentre gli spumanti segnano una lieve diminuzione intorno al -3%, rendendo meno oneroso il tradizionale brindisi.

“Spendere di più non significa necessariamente mangiare meglio – sottolinea Tanasi –. Con un’attenta pianificazione è possibile contenere i costi, evitare sprechi e garantire comunque qualità e convivialità”.

Per aiutare i consumatori, il Codacons ha diffuso un decalogo pratico per organizzare il cenone in modo più equilibrato: dalla scelta preventiva del menu al confronto dei prezzi al chilo, dall’attenzione alle promozioni fino all’acquisto di sole quantità necessarie.

Una spesa più consapevole, ricorda l’associazione, non tutela solo il portafoglio delle famiglie ma contribuisce anche a un consumo più responsabile. Perché il Natale, anche in tempi di rincari, può restare una festa senza eccessi.

IL DECALOGO CODACONS PER IL CENONE DI NATALE

1 Decidere il menu prima di fare la spesa, per evitare acquisti superflui.

2 Limitare il numero delle portate, privilegiando piatti semplici e ben realizzati.

3 Confrontare i prezzi, verificando sempre il costo al chilo o al litro.

4 Prestare attenzione alle promozioni, controllando il prezzo precedente.

5 Scegliere prodotti di stagione e del territorio, spesso più convenienti.

6 Verificare con cura il pesce, controllando provenienza e freschezza.

7 Non eccedere con vini e spumanti, tra le voci di spesa più elevate.

8 Leggere attentamente le etichette, soprattutto per dolci e prodotti confezionati.

9 Evitare acquisti impulsivi, tipici dei giorni immediatamente precedenti la Vigilia.

10 Acquistare solo le quantità necessarie, per ridurre sprechi e costi inutili.