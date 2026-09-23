Censimento Istat 2026, dal 5 ottobre coinvolte circa un milione di famiglie

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Prenderà il via il 5 ottobre e si concluderà il 23 dicembre 2026 il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, condotto dall’Istat nell’ambito dei Censimenti permanenti. Sono circa un milione le famiglie chiamate a partecipare, rispondendo a un questionario che contribuirà a fotografare le caratteristiche demografiche e socioeconomiche del Paese: dall’istruzione all’occupazione, fino alla mobilità.





Perché proprio la mia famiglia?

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Tutte le persone residenti in Italia sono presenti nel Registro Statistico della Popolazione, dal quale l’Istat estrae in modo casuale un campione di famiglie. Chi ha ricevuto la lettera fa parte del campione di quest’anno.

Anche se molti dati sono già presenti in altri archivi pubblici, il Censimento resta l’unica rilevazione in grado di fornire informazioni aggiornate, accurate e rappresentative dell’intera popolazione, dal livello nazionale fino a quello comunale.





Privacy e sicurezza

I dati raccolti vengono trattati in forma anonima e diffusi esclusivamente in forma aggregata. L’Istat utilizza le informazioni solo a fini statistici, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Per chi riceverà la visita di un rilevatore, è importante sapere che l’operatore incaricato è riconoscibile da un tesserino con foto e timbro del Comune. In caso di dubbi, è possibile chiedergli un documento oppure verificarne l’identità chiamando il Numero Unico Istat 1510, gratuito.





Come e quando partecipare

Le famiglie che hanno ricevuto la lettera non personalizzata con chiave indagine 02494, indicata in alto a sinistra, possono partecipare in due modi:

-dal 5 ottobre al 6 dicembre, compilando il questionario online da casa o presso un Centro Comunale di Rilevazione, utilizzando le credenziali riportate nella lettera oppure lo SPID o la CIE dell’intestatario;

-dal 12 novembre al 23 dicembre, svolgendo l’intervista con un operatore comunale, a domicilio, per telefono o presso un Centro Comunale di Rilevazione.





Cosa chiede il questionario

Le domande riguardano diversi ambiti: gli alloggi, le caratteristiche delle abitazioni e dell’edificio, la disponibilità di auto e posto auto, i dati demografici, l’istruzione e la formazione, il lavoro, la mobilità per studio e per lavoro e il benessere.