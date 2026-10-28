Ultime News

Attualità 100 anni

Centenario di Confindustria Siracusa, programma in conferenza stampa il 3 novembre

di Giulio Perotti ·
Condividi
100 anni Confindustria Siracusa

Cento anni di storia, di imprese e di persone, con lo sguardo rivolto al futuro. Confindustria Siracusa celebra il proprio Centenario: un’occasione per ripercorrere il contributo del sistema produttivo alla crescita del territorio e confrontarsi sulle sfide che ne segneranno lo sviluppo.

Il programma delle celebrazioni sarà presentato alla stampa martedì 3 novembre, alle ore 10.00, nella sala “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i protagonisti, i temi e gli appuntamenti della giornata del Centenario, in programma venerdì 6 novembre al Teatro Comunale di Siracusa, con inizio alle ore 10.00.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

Scopri la redazione

Leggi anche