Centinaia di giovani ballerini sul palco: l’estate di Melilli inizia con la danza

Entrano nel vivo gli appuntamenti di ‘Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei’, il cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale di Melilli che accompagnerà cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.

Tra i primi protagonisti dell’estate 2026 ci saranno i saggi di danza, momenti molto attesi che vedranno esibirsi sul palco centinaia di giovani allievi delle associazioni del territorio, offrendo al pubblico spettacoli ricchi di passione, talento ed emozioni.

Il calendario dei saggi: dal 20 al 30 giugno

Il calendario prenderà il via il 20 giugno con il ‘Saggio Danza di Fine Anno – Incanto’ dell’Associazione Genyo in Piazza Crescimanno a Melilli.

Seguiranno la ‘Festa dello Sport’ a Villasmundo il 21 giugno, il saggio ‘Aladdin’ dell’Associazione Urban Dance il 24 giugno, il ‘Galà della Danza – Supereroi’ dell’ASD Crazygym il 26 giugno, il saggio dell’ASD Pro Sport il 27 giugno, il laboratorio ‘Bonjour Paris’ di Lyno’s Gym il 28 giugno e il saggio finale dell’Associazione Danza & Danza il 30 giugno.

Valorizzazione delle realtà associative locali

Gli appuntamenti rappresentano un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione delle realtà associative locali, che durante l’anno svolgono un prezioso lavoro educativo, sportivo e sociale a favore dei giovani.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi, condividendo insieme l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi protagonisti di questa nuova stagione estiva.

Un’estate all’insegna della cultura e dello sport

Melilli, Villasmundo e Città Giardino si preparano così a vivere un’estate all’insegna della cultura, dello sport e dello spettacolo, sotto il segno della partecipazione e della comunità.