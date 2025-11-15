Centro diabetologico in età evolutiva. Carta chiede il mantenimento nel territorio siracusano

“La nuova configurazione della rete diabetologica regionale escluderebbe la provincia di Siracusa. Questo significherebbe costringere oltre 150 famiglie a percorrere circa 200 chilometri andata e ritorno fino a Catania per visite specialistiche, controlli periodici e il rilascio delle prescrizioni per i dispositivi salvavita come i microinfusori di insulina. È una soluzione non sostenibile”. A dirlo è il deputato regionale di Grande Sicilia, Giuseppe Carta.

Che sottolinea inoltre le ricadute concrete di questa scelta: “Non parliamo solo di costi economici e disagi logistici. Parliamo della qualità della vita di bambini e ragazzi affetti da una patologia cronica complessa, e delle loro famiglie. Parliamo di un principio fondamentale: l’equità nell’accesso alle cure, garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza. Un Centro diabetologico pediatrico non è solo un presidio sanitario è un punto di riferimento educativo e psicologico indispensabile per gestire il diabete giovanile. La sua presenza in ogni provincia è una questione di civiltà sanitaria e di rispetto per i principi di prossimità e continuità assistenziale che dovrebbero guidare il nostro sistema sanitario”.

Il parlamentare Ars chiede, con un’interrogazione, di rivedere la proposta di rimodulazione per garantire un Centro diabetologico in età evolutiva anche a Siracusa, di adottare iniziative urgenti per evitare interruzioni o riduzioni dei servizi attualmente erogati, e di chiarire i criteri utilizzati nella definizione della nuova rete e se le famiglie e le associazioni dei pazienti siano state coinvolte nelle decisioni: “non possiamo permettere che si creino disparità territoriali nella cura dei nostri bambini”.