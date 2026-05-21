Centro Direzionale Comunale unico, U.LC.I. Siracusa: quattro criteri di accessibilità per lo studio di fattibilità

La Sezione di Siracusa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS- APS, tramite il Presidente Sezionale Carmelo Fangano ed il Consigliere Sezionale Alessandro Calabrò, propone al Sindaco Francesco Italia e alla Giunta quattro criteri tecnici di accessibilità da inserire nello studio di fattibilità del nuovo Centro Direzionale Comunale unico di Siracusa. La richiesta arriva dopo il voto unanime con cui il Consiglio Comunale, il 9 maggio, ha approvato la mozione del Consigliere Ivan Scimonelli, capogruppo di Insieme, per la progettazione di un’unica sede amministrativa cittadina.

“Il voto unanime del Consiglio è un segnale importante – afferma il Presidente Sezionale Sig. Carmelo Fangano -. La Sezione di Siracusa è pronta a mettere a disposizione dell’Amministrazione la propria competenza sull’accessibilità visiva e I’esperienza maturata sul PEBA, in fase di progettazione dopo l’avvio nel 2024 e I’incarico assegnato a fine 2025. Chiediamo che I’accessibilità entri come requisito vincolante fin dallo studio di fattibilità, quando le scelte costano poco e si possono ancora cambiare.”

“Lo studio di fattibilità è la sede in cui I’accessibilità diventa requisito vincolante del capitolato“, aggiunge il Consigliere Sezionale Sig. Alessandro Calabrò. I quattro criteri riguardano le persone con disabilità visiva, ma si traducono in un servizio migliore per chiunque entri negli uffici comunali, dagli anziani alle persone con disabilità motoria, uditiva o cognitiva. Il primo criterio e la conformità alla nonna UNI CEI EN 17210:2021, primo standard europeo armonizzato Design for All, richiamabile come requisito contrattuale. Si affianca alla piena applicazione della Legge 13/1989 e delle linee guida PEBA della L. 41/1986, con il sostegno dei fondi PNRR Missione 5 Componente 2.

Il secondo è il front-office unico al piano terra, capace di istruire le pratiche e trasmetterle internamente all’ente. Una persona con disabilità visiva, un anziano col bastone, un cittadino in carrozzina non dovrebbero salire ai piani per presentare una richiesta. Il terzo è la localizzazione su nodi del trasporto pubblico, con fermate servite e parcheggio scambiatore. Una sede unica raggiunta solo in auto privata escluderebbe in partenza una parte significativa della cittadinanza.

Il quarto è la componente digitale conforme alla norma EN 301 549 V3.2.1, che incorpora le WCAG 2.1 livello AA per pagina web, app di prenotazione e sportello online. Se la parte digitale non è accessibile, anche quella fisica perde gran parte della propria utilità.

“La differenza si gioca nei capitolati di gara”, dichiarano Fangano e Calabrò. La letteratura internazionale sull’Universal Design, a partire dai lavori di Steinfeld e Maisel e dalle linee guida del Centre for Excellence in Universal Design di Dublino, stima un sovraccosto fra lo 0,5 e il 2 per cento del budget quando I’accessibilità entra in progettazione preliminare, contro il 15-20 per cento se viene inserita dopo il progetto esecutivo.

La Sezione U.I.C.I. di Siracusa chiede I’apertura di un tavolo tecnico con I’Amministrazione e i progettisti, per accompagnare la fase di studio di fattibilità con il contributo dell’U.I.C.I.