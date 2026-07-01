Centro Sportivo Siracusano allo stage con atleta olimpionica a Palermo

Il Centro Sportivo Siracusano presente allo stage delle giornate del 26 e 27 giugno a Palermo alla Virtus Fantauzzo di Villabate dove si è svolto uno allenamento di altissimo livello, diretto da Tsukasa Yoshida, campionessa del mondo e plurimedagliata olimpica.

Per l’A.S.D Centro sportivo Siracusano hanno partecipato Di Pace Gianmarco e Andrea Bonarrivo per la classe cadetti (u18), mentre per la classe esordienti (u15) Franzo Coletta. Gli alteti siracusani hanno dato il meglio di loro stessi, combattendo contro atleti di livello nazionale e internazionale.

Ritornati in palestra i ragazzi si prepareranno per i prossimi impegni estivi in giro per l’Italia sotto la supervisione del Maestro Roberto Dell’Aquila e il tecnico Cristian Di Caro.